Presenti all'evento anche il Vescovo di Avellino, Mons. Arturo Aiello e il Provveditore agli Studi, Rosa Grano

Grottolella - Sarà inaugurata sabato 19 settembre 2020 la nuova Scuola Comunale dell’Infanzia di Grottolella.

Interverranno il sindaco Antonio Spiniello, il consigliere delegato alla Pubblica Istruzione, Marianna Morante, il Vescovo di Avellino, Mons. Arturo Aiello, il Provveditore agli Studi, Rosa Grano, la Dirigente Scolastica, Giovanna Falzarano e il parroco Don Marcelo Tahuil.

“Sabato sarà l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno avuto un ruolo importante in questo progetto – afferma il Sindaco -.Da quando ci siamo insediati, tra le nostre priorità c’era la nuova scuola dell’infanzia. Grazie ad un costante lavoro e ad una proficua collaborazione con le istituzioni del territorio siamo riusciti a risolvere numerosi e improvvisi problemi che si sono presentati in corso d’opera e oggi possiamo finalmente consegnare alla nostra comunità una scuola bella, sicura e a misura di bambino”.

“Questa nuova scuola è il simbolo della ripartenza – dichiara Marianna Morante -. Ricominciamo dopo una fase di chiusura, di paura dove abbiamo sofferto tutti. Lo facciamo aprendo materialmente le porte di questa storica struttura completamente ristrutturata, ma anche metaforicamente perché la scuola è specchio della società e ne riflette le difficoltà, le aspettative e le speranze”.

Saranno inoltre presenti il primo cittadino di Avellino Gianluca Festa, i sindaci dei comuni limitrofi, il Vicario Generale, nonché cittadino di Grottolella, Don Enzo De Stefano, i reverendi parroci Don Fabio Mauriello e Don Antonio Dente, il Maresciallo Guarino, i rappresentanti dei genitori e una piccola delegazione di docenti.

La cerimonia avrà luogo all’aperto, nel rispetto delle normative anti Covid-19.