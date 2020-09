I senatori della lega ad Avellino per sostenere la candidatura di D'agostino.

Avellino - Si è tenuta questa mattina presso la sede provinciale della Lega la conferenza stampa di Biancamaria D’agostino alla presenza dei senatori Romeo, Bossi, Augussori, Urlaro, Pellegrini e Arrigoni. - Si è tenuta questa mattina presso la sede provinciale della Lega la conferenza stampa di Biancamaria D’agostino alla presenza dei senatori Romeo, Bossi, Augussori, Urlaro, Pellegrini e Arrigoni.

“Siamo qui per dimostrare- dice Romeo- di non essere slogan ma sostanza. Vogliamo stare in mezzo alla gente. Il lavoro in Campania è lungo ma crediamo di avere la ricetta giusta. Vogliamo essere il partito di riferimento per le aziende ed il comparto produttivo. Le politiche assistenziali hanno distrutto il paese.

Puntiamo ancora sul federalismo, l’assetto di questo paese va cambiato. L’italia che vogliamo deve investire nella sanità.

Quello che chiediamo oggi al governo riguardo al covid è di avere un comparto sanitario pronto.

Vogliamo una svolta per il centro destra in Campania. Il governatore attuale ha monopolizzato l’attenzione, ma i problemi di questa regione restano quelli di sempre.”

Segue l’On.le Bossi: “La campania è un foglio bianco che vogliamo riempire. Bisogna cambiare insieme le cose per lasciare che i nosti figli crescano e lavorino nel proprio territorio”.

In seguito Urlaro ha parlato delle difficoltà presenti sul territorio campano: “L’insieme di criticità di questo territorio va constrastato ad ampio raggio. In Campania è da sempre mancato un disegno. La lega intende investire su questo territorio. Il fenomeno migratorio da queste aree è spaventoso. Questo dato allarmante è certamente intercettato dalla lega che intende operare per contrastarlo.

E’ necessario- continuano Pellegrini e Arrigoni- coltivare il progetto di Salvini per istituire un confronto tra i territori. La lega intende raccogliere istanze che vadano da nord a sud. La nostra candidata D’agostino rappresenta l’intera squadra della lega. Quella campana è una sfida difficile che raccogliamo. Sono sicuro che la lega saprà canalizzare i bisogni dei cittadini nel governo di questo territorio.

Chiude infine la candidata nelle liste avellinesi Biancamaria D’agostino: “In campania spesso si viene vessati in quanto elettori o rappresentanti della lega. Non è possibile vivere ancora nel giogo di De mita e Mancino. E’ necessario un cambiamento e questo cambiamento deve passare per la lega.”