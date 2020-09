Accoglie con gioia il sostegno di Ardolino la candidata Alessia Castiglione che promette tutto il suo impegno

Avellino – Il movimento politico Irpinia adesso si schiera al fianco di Alessia Castiglione alle prossime elezioni regionali della Campania. Il movimento è stato lanciato qui in irpinia il presidente dell’associazione inquilini Acai, Giovanni Ardolino, che spiega le sue motivazioni: “Siamo stanchi della solita politica, noi vogliamo dare parola ai cittadini che oggi non ce l’hanno. Abbiamo molta fiducia in Alessia, per una nuova politica in irpinia e per dare voce ai problemi della nostra amata terra”.

Accoglie con gioia il sostegno di Ardolino la candidata Alessia Castiglione che promette tutto il suo impegno: “Accolgo con entusiasmo la vicinanza di Giovanni e del suo movimento Irpinia Adesso e l’unica promessa che posso fare è quella di riportare una speranza e dignità all’irpinia. Come Fratelli d’Italia siamo impegnati costantemente per ridare una speranza a questa terra però dobbiamo mettere fine a questo poltrinificio e alla speculazione di nomine di dirigenti e super dirigenti calati dall’alto della politica dove il merito non c’è. E’ il momento di dire basta a questo modo di far politica e non facciamo andare via i nostri giovani ridando una speranza alla nostra terra”