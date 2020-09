Il coordinatore regionale di Articolo Uno: "Non abbiamo una lista, ma siamo con De Luca"

Avellino -”Alle Regionali sostengo convintamente Rosetta D’Amelio e spero possa essere riletta. La conosco dai giorni drammatici del terremoto, dalla militanza nel Pci e dal lavoro come assessore regionale. Il mio è un sostegno alla sua coerenza e ai suoi valori di solidarietà e vicinanza alla gente più umile, ai problemi del lavoro e ai temi del progresso civile”. Così dichiara Michele Gravano, coordinatore regionale di Articolo Uno, che assieme ad alcuni lavoratori ha incontrato la presidente D’Amelio presso il suo comitato elettorale di Avellino.

“Ha ragione l’onorevole Conte. Articolo Uno non ha una sua lista, anche se politicamente sostiene il presidente De Luca. Nei diversi territori, in rapporto alle condizioni politiche, votiamo i candidati più vicini alle istanze della sinistra e del lavoro – continua Gravano -. Dice bene Zingaretti che il Pd è una barriera alla destra e apprezzo lo sforzo del Governo, nel quale l’impegno del ministro della Sanità è rilevante. Auspico che dopo queste elezioni si possa dialogare anche qui con il M5s per costruire una prospettiva di centralità del Sud sull’utilizzo del Recovery fund e del Mes e dare ancora più attenzione ai cittadini. Mi auguro quindi che l’elettorato premi i candidati con queste sensibilità nelle varie province cosi da aumentare il peso della sinistra in Regione”, conclude Gravano.

“Ringrazio l’amico Michele, personalità apprezzata del mondo sindacale e politico, per la sua vicinanza e il suo sostegno in queste elezioni regionali”, commenta la presidente del Consiglio regionale Rosetta D’Amelio, capolista del Partito democratico in Irpinia.