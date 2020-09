Così il candidato al Consiglio regionale per la lista Noi con Mastella

Avellino – Bruno Aliberti, candidato al Consiglio regionale, per la lista Noi con Mastella, visitando diverse concerie del solofrano e dopo un confronto con vari imprenditori, auspica un avvenire per un polo che deve tornare a essere epicentro dello sviluppo.

“Serve ridare forza a un centro produttivo, che considerando la visione dei suoi industriali e il know how può essere ancora crocevia mondiale nel settore. Serve, però, il massimo impegno da parte delle istituzioni che non possono lasciare soli chi ha investito e vuole investire in questa terra. Sono indispensabili infrastrutture e servizi. Lo stesso ospedale, ad esempio, è fondamentale in un centro che si candida a diventare polo di riferimento in un determinato ambito”.