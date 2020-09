Crisi idrica, il capolista irpino di 'Lega Salvini Premier' va all'attacco dell'Alto Calore

Avellino – Paesi a secco di continuo. La condotta idrica fa acqua da tutte le parti e Ciarcia dov’è? Che fa”?

Non usa mezzi termini Generoso Cusano, capolista irpino di ‘Lega Salvini Premier’, e va all’attacco dell’Alto Calore Servizi. “E la Regione? Che fa per sopperire a una crisi epocale? L’Irpinia ha un bacino imbrifero di fama mondiale e puntualmente sta a secco- incalza Cusano-. E non parliamo poi dei continui disservizi ad Ariano dove da anni ci sono strada di campagna allagate per le tubature fatiscenti mentre nelle abitazioni l’acque è un lusso. Possibile che in cinque anni di governo De Luca non sia stato fatto nulla per mettere mano alle condotte idriche obsolete della nostra provincia, serbatoio idrico della Campania? Possibile che la conduttrice continui ad essere così disastrosa”?