Sant’Angelo a Scala – Si è svolto ieri a Sant’Angelo a Scala, nel massimo rispetto delle misure anti Covid, un altro pomeriggio dedicato alla prevenzione rosa organizzato da Amos Partenio presso la scuola materna “San Domenico Savio”.Ad effettuare le visite senologiche gratuite, i senologi Carlo Iannace e Giuseppe Amaturo, mentre la dottoressa Romina Mocerino dello studio Topo ha effettuato gli esami audiometrici.

Si ringraziano, oltre i medici per il loro prezioso operato sul territorio, anche l’amministrazione comunale e il sindaco di Sant’Angelo a Scala, Carmine De Fazio, per l’ospitalità e la collaborazione, insieme all’amica Tiziana Cioffi. L’Amos Partenio, nel ringraziare come sempre le volontarie e tutti coloro che continuano a credere nell’importanza della prevenzione, vi dà appuntamento alla prossima giornata. Il calendario con tutte le date degli ambulatori è disponibile sulla pagina Facebook Amdos Campania.