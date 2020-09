Gazebo informativi per promuovere le ragioni del si

“#VotaSì Day”. Il MoVimento 5 Stelle in tutte le piazze d’Italia con un banchetto elettorale per promuovere le ragioni del Sì al referendum confermativo sul taglio dei parlamentari del 20 e 21 settembre 2020. Gazebo informativi sono stati organizzati anche in Irpinia. Stamane ad Avellino, presso Corso Vittorio Emanuele, erano presenti, oltre al Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia e alla deputata Maria Pallini, anche i 4 candidati irpini del MoVimento 5 Stelle alle elezioni regionali, ovvero Carmen Bochicchio, Vincenzo Ciampi, Generoso Testa e Maura Sarno.

“Voteremo convintamente Sì al taglio delle poltrone in linea col MoVimento 5 Stelle e col percorso della riforma già approvata dal Parlamento. Con questo taglio l’Italia si allineerebbe agli standard dei Paesi più evoluti ed avanzati d’Europa per quanto riguarda il numero dei parlamentari e renderebbe più efficienti e snelle le due Camere. Inoltre si risparmierebbe una cospicua somma che sarà destinata alla collettività” fanno sapere i 4 candidati al Consiglio Regionale della Campania.

Altre iniziative si terranno nel pomeriggio a partire dalle 14:00 a Montella, in piazza Bartoli, e dalle 18:00 a Cervinara, in via Carlo De Bellis presso la Villa Comunale.