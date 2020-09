il vice presidente di forza italia in città a supporto della candidata alle regionali Anna Maria Vecchione

Avellino – Tappa irpina per Antonio Tajani, Vice Presidente di Forza Italia.

L’Europarlamentare sarà ad Avellino per un incontro con la stampa ed un saluto.

Appuntamento fissato a domani, 11 settembre, alle 16:45 presso l’Ultrabeat di Via Cannaviello.

Si discuterà ovviamente anche delle imminenti elezioni regionali.

Tajani, nel capoluogo irpino, supporterà la candidata di Forza Italia, Avvocato Anna Maria Vecchione che cosi commenta l’incontro di domani pomeriggio:

“Ho fortemente voluto questo appuntamento, un momento importante nell’ambito della mia candidatura alle elezioni regionali.

Ritenevo giusto che ad Avellino, in questa fase della campagna elettorale, fosse presente il Vice Presidente di Forza Italia.

Personalmente, mi sto spendendo senza sosta, con impegno e dedizione sul territorio per portare avanti il progetto del partito in Irpinia.

Questa sua tappa rappresenta un momento storico per Forza Italia nella nostra provincia.

Non posso che sentirmi onorata della visita di Antonio Tajani in città.



Sarà per me un piacere incontrarlo nuovamente in occasione di questo appuntamento che si tiene domani pomeriggio nella mia città.

Sarà l’occasione utile per discutere insieme della mia campagna e del risultato che, con unità di intenti, possiamo raggiungere in questa non facile tornata elettorale per le regionali in Campania”.