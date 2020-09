Le parole dell'onorevole Giuseppe Gargani

“A nome della Federazione dei Popolari e dell’UDC “ - ha detto Gargani – “sono onorato per la candidatura di una donna di cultura, nuova all’impegno politico, e di tradizione democristiana che sente l’impegno civile e sociale di rappresentare il suo territorio.

La politica trasparente e chiara è questa, a fronte di una ammucchiata di liste che caratterizza negativamente questa campagna elettorale, perché quasi tutti i candidati a queste elezioni regionali, nel 2015 erano collocati in partiti e in liste diverse.

Insieme alla Di Ianni “- ha continuato Gargani – “è in lista il dott. Ugo Maggio con l’esperienza del professionista e con la responsabilità di guidare il consiglio comunale di Avellino per una più incisiva rappresentanza regionale.”

“La nostra provincia ha bisogno di esempi di coerenza e dell’ impegno di questi candidati, e di una guida regionale all’altezza dei tempi.

Stefano Caldoro è una candidatura di garanzia, perché non vuole essere “governatore” con pieni poteri, come l’attuale Presidente De Luca, gestiti in maniera personale e clientelare, ma programmatore e amministratore collegiale, e come pochi ha conoscenza e consapevolezza del ruolo che la Regione deve svolgere anche nei confronti dell’Europa.

Nei prossimi mesi questa Europa solidale metterà a disposizione dell’Italia ingenti finanziamenti per i quali è necessario avere una strategia per lo sviluppo del Sud e progetti adeguati.

Il Presidente uscente” – conclude Gargani- su queste problematiche è completamente assente: il suo bilancio di cinque anni è negativo perché ha utilizzato per il piano 2014-2020 solo il 27,37 dei finanziamenti con ancora 3 miliardi da spendere: altro che progetto pilota per l’Alta Irpinia!”