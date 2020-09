Resa nota la nomina del Professore Francesco Pisano quale collaboratore per la provincia di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Coordinatore Regione Campania del Mid (Movimento Italiano Disabili) Giovanni Esposito:

“Con questo comunicato stampa come Coordinatore Regione Campania del Mid Movimento Italiano Disabili ringrazio il Professore Francesc0 Pisano dell’Isis Rita Levi Montalcini di Quarto Napoli per aver offerto la sua volontà volontaria di collaborazione al quale ho affidato l’incarico di collaboratore in seno al Coordinamento Campania del Mid Movimento Italiano Disabili per la provincia di Napoli.

E’ per me come Coordinatore Campania e per tutto il Coordinamento onore e orgoglio ricevere la collaborazione,l’aiuto e il supporto di un professionista della cultura in tema di affermazione dei diritti dei disabili quale scopo principale del nostro movimento.”