L'iniziativa di Giovanni Marinaccio a supporto del candidato sindaco Enrico Franza. Ospite, Gennaro Tesone, tra i più importanti finanziatori di startup al Sud.

Al via oggi il secondo appuntamento dei “Martedì dell’Innovazione”, l’iniziativa ideata e promossa da Giovanni Marinaccio, a supporto del candidato sindaco Enrico Franza, per disegnare il futuro dell’Irpinia, partendo proprio da Ariano. Nel secondo evento, con Giovanni Marinaccio (Social Investor di NAStartUp e Business Angel per diversi progetti del Sud) si parlerà di venture capital e incubatori necessari per la nascita e lo sviluppo di progetti innovativi, insieme a Marinaccio un super ospite d’eccezione, Gennaro Tesone, venture partner di Digital Magics, è uno dei punti di riferimento dell’innovazione al Sud.

L’evento avrà come titolo “Come Venture Capital e Incubatori accelerano le StartUp?”, e si terrà questo martedì, 8 settembre, al Maeba Restaurant ad Ariano Irpino, a partire dalle ore 19. La partecipazione è gratuita, previa registrazione: https://bit.ly/35nfEyC. I Martedì dell’Innovazione per scrivere il futuro di Ariano L’idea dei Martedì dell’Innovazione è nata per avere un confronto diretto con i cittadini sul futuro di Ariano Irpino. Sono eventi aperti a tutti, nel rispetto del distanziamento sociale e previa prenotazione, luoghi dove discutere delle nuove tecnologie, delle innovazioni e come possono migliorare la vita di un’azienda o dei cittadini.

I protagonisti di questi incontri sono i cittadini, aziende del territorio e esperti del mondo delle tecnologie che raccontano la loro esperienza per offrire spunti ed essere di ispirazione. Insieme all’imprenditore e candidato al consiglio comunale, Giovanni Marinaccio, interverranno il candidato sindaco Enrico Franza e Gennaro Tesone che ha contribuito a finanziare tantissimi progetti innovativi al Sud e racconterà la sua esperienza, spiegando quali sono le buone pratiche per raccogliere soldi da un venture capital, investitori che finanziano progetti di alta innovazione.

La moderazione è affidata al giornalista e imprenditore, Giancarlo Donadio, esperto di temi di innovazione. E poi il giornalista e imprenditore, esperto di temi di innovazione, Giancarlo Donadio, già presente al primo evento che modererà l’appuntamento. Marinaccio, fondatore di Sintesi Sud, azienda di innovazione nella stampa 3D che è stata acquistata da un colosso americano del settore medico Henry Schein, spiegherà nei nei dettagli il suo progetto di creare ad Ariano Irpino un incubatore per supportare la nascita di progetti innovativi e creare una scuola di alta formazione per i talenti di Ariano.

I Martedì dell’Innovazione si terranno per tutto il mese di settembre ogni settimana. L’evento di oggi avrà luogo al Maeba Restaurant ad Ariano Irpino, a partire dalle ore 19. La partecipazione è gratuita, previa registrazione che si può effettuare al link: https://bit.ly/35nfEyC.