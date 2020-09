La capolista Pd alle Regionali lancia la seconda di tre proposte da portare in Consiglio regionale

“Garantire l’accesso gratuito alla connessione internet per i giovani under 34 delle aree interne della Campania. E’ la proposta che porterò all’attenzione del prossimo Consiglio regionale e che raccoglie le numerose sollecitazioni arrivate dai ragazzi e dalle ragazze che ho incontrato nelle ultime settimane”. Così dichiara la presidente del Consiglio regionale Rosetta D’Amelio, capolista del Partito democratico in Irpinia per le Regionali 2020.

“Come è noto, a partire dal 2018 la Campania e l’Irpinia sono interessate da un grande piano di infrastrutturazione digitale per l’accesso alla banda ultralarga – continua D’Amelio -. Nella nostra regione, infatti, quasi una famiglia su due non ne può ancora usufruire. Per contrastare l’aumento delle disuguaglianze sociali connesse alla pandemia e per dare nuovo impulso all’economia delle aree interne, è necessario quindi consentire ai tanti giovani che studiano o lavorano in smart working di accedere al web e ai suoi servizi in tutta sicurezza e a costi minimi”.

“Questa, assieme agli incentivi per le aziende che abbattono la differenza salariale di genere, è una delle proposte che mi impegno a concretizzare subito nella prossima legislatura e che sono certa il presidente De Luca accoglierà con favore. Accanto alla gratuità delle connessioni, chiederò maggiore celerità nell’apertura dei cantieri e nel completamento di quelli già in corso di realizzazione”, conclude la candidata al Consiglio regionale.