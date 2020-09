Il candidato della lista Noi con Mastella, interviene rispetto agli incendi che si sono verificati negli ultimi giorni a Montoro

Bruno Aliberti, candidato della lista Noi con Mastella, interviene rispetto agli incendi che si sono verificati negli ultimi giorni a Montoro. “È incivile chi fa ciò. La nostra montagna, purtroppo, continua a essere vittima di chi merita dure punizioni. Serve ogni strumento possibile per individuare i responsabili di gesti che vanno assolutamente condannati. Questo fenomeno, come accade nella Valle-Irno Solofrana, non può diventare ordinarietà nei mesi più caldi dell’anno”.

Allo stesso tempo, però, esorta le istituzioni a essere più incisive per quanto riguarda la prevenzione. “La manutenzione è fondamentale per evitare i roghi. Basti pensare al fogliame che deve essere sempre pulito e alle tante piccole azioni che spesso servono a salvaguardare interi ettari di vegetazione”.