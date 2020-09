Si tratta di Beniamino Di Stasio e di Giuliano Villani

Continua a rinnovarsi e a crescere il partito provinciale di Forza Italia. In un clima di rafforzata fiducia, l’europarlamentare Fulvio Martusciello, in qualità di commissario provinciale di Forza Italia di Avellino, ha provveduto alla nomina di nuovi coordinatori cittadini. Si tratta di Beniamino Di Stasio (Luogosano) e di Giuliano Villani ( Altavilla Irpina), entrambi accumunati da un rinnovato spirito di collaborazione e partecipazione.