In programma lunedì 7 settembre alle ore 18,00

Referendum confermativo e legge elettorale, le politiche per lo sviluppo delle aree interne del Sud e il ruolo della Campania, i fenomeni migratori e le modalità di governo nella solidarietà e nella sicurezza sociale nel quadro degli indirizzi dell’Unione europea.

Sono i filoni tematici alcentro degli interventi dei parlamentari MicheleGubitosa, GenerosoMaraia e CarloSibilia sottosegretario di Stato al Ministero degli Interni per l’agenda dei Forum della politica indetti e promossi dal Circolo socio-culturale L’Incontro, in programma lunedì – 7 settembre, alle ore 18,00- nell’Arena del palazzo comunale.

Un percorso d’informazione e divulgazione delle proposte degli schieramenti politici, per concorrere ad alimentare il discorsopubblico e dipartecipazioneallavitademocratica, in vista dell’electiondays del 20\21 settembre, che segna una fase cruciale della vita nazionale nel tempo del Covid-19 e per gli scenari prossimi futuri.

Lo svolgimento dell’evento nel quadro delle disposizioni sulla tutela personale e sociale di prevenzione e contrasto al Coronavirus con l’osservanza del distanziamento metrico e l’uso delle mascherine. Disponibili i dispenser di gel igienizzante.