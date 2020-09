A 15 anni si è aggiudicata la fascia del concorso

Denise Bisogno è “Miss Teenager Original Canto 2020”. Di origini irpine, Denise ha 15 anni e si è aggiudicata la fascia della 47 esima edizione del concorso, svoltosi a Roma presso gli studi di Gold Tv il 31 agosto, in una serata all’insegna di moda e arte, che sarà trasmessa nei prossimi giorni su Odeon Tv. Denise, che attualmente vive con i genitori a Castel San Giorgio (SA), frequenta il secondo anno del Liceo musicale a Nocera Inferiore (SA), studia canto dall’età di 9 anni e ha partecipato, seguita dal Maestro Veronica Pompeo, a molti concorsi canori, che l’hanno vista vincitrice.

Nel mese di gennaio, era stata segnalata dal Village Music Academy Srls, attraverso l’avv. Concetta Petti e il Maestro Vincenzo Capasso (direttore artistico), per partecipare alle selezioni del concorso Miss Teenager Original, del patron Stefano Stefanelli. Negli anni, Miss Teenager Original ha contribuito al lancio artistico di showgirl e attrici, tra cui: Milly Carlucci, Simona Ventura, Isabella Ferrari, Claudia Gerini, Bianca Guaccero, Serena Autieri, Barbara De Rossi. Il premio aggiudicatosi da Denise Bisogno, è stato offerto dal Village Music Academy e consiste in una borsa di studio che le consentirà di seguire lezioni presso l’Accademia di spettacolo. Denise, da noi interpellata, nel ringraziare la giuria di esperti e lo staff del concorso, ha detto che dedica la sua fascia ai genitori, che la supportano da sempre con vera abnegazione, nella sua grande passione per il canto.