Le parole di Marco La Carità, candidato sindaco di centrodestra ad Ariano

Comincia con la commozione del candidato sindaco di centrodestra, Marco La Carità, l’incontro con i cittadini nella sua contrada di origine, la Torana: «Sono cresciuto qui, sono emozionato. Qui c’è tutta la mia vita, lo sguardo di persone che mi conoscono davvero, mi dispiace solo che non ci sia mio padre.»

«Dobbiamo partire dai lavori di pubblica utilità, la precedente amministrazione ci ha lasciati in balia delle onde, non è stata in grado di intercettare fondi.»

Presenta poi un’iniziativa proposta dalla lista Fratelli D’Italia, il “Patto per lo sviluppo economico e per il lavoro”: «Si tratta di formare i ragazzi diplomati per far sì che possano essere immessi nel mondo del lavoro per sopperire alle richieste del mercato. Ho incontrato diversi imprenditori del nostro territorio che hanno difficoltà a reperire personale. Questo è inammissibile.»

Risponde per l’ennesima volta a chi attacca il suo ruolo durante il periodo di emergenza covid: «Io ed i miei colleghi abbiamo svolto la nostra professione giornalistica, ed io in particolare anche di docente, quotidianamente. Abbiamo messo in pericolo la nostra salute per dare informazione alla collettività e chi specula su questa parentesi buia farebbe bene a tacere.»

Tanti sono i punti del programma di La Carità illustrati nel corso della serata, a partire dalle esigenze di c.daTorana, per poi passare allo storico problema della viabilità a Cardito: «Lasciamo stare le false promesse, subito interventi tampone per non aspettare altri cinque anni.»

È intervenuta infine Nicoletta Caraglia, candidata al consiglio comunale, capolista FDI, evidenziando il suo impegno a sostegno della candidatura di Marco La Carità.

Il tutto si è concluso con l’annuncio della visita dell’onorevole Giorgia Meloni alla città di Ariano Irpino, che si terrà il giorno 11 Settembre alle ore 15:00.