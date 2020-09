Le parole di Generoso Cusano, candidato Lega alle Regionali

Generoso Cusano è impegnato, senza risparmio energetico, a incontrare l’elettorato irpino in vista del voto delle Regionali. E a ogni appuntamento con le comunità del territorio, dal suo fortino arianese all’Irpinia d’Oriente, riscuote entusiasmo e consensi. In cima ai punti dell’agenda elettorale dell’ex assessore provinciale ai LLPP c’è la sanità, nodo irrisolto e spina nel fianco della politica.

“Ariano ha pagato un prezzo troppo salato durante il lockdown- esordisce il capolista di ‘Lega Salvini Premier-, e dietro l’emergenza sanitaria che ha investito soprattutto la nostra città c’è una chiara responsabilità politica. Indietro non si torna allora guardiamo avanti e se il Frangipane non dovesse diventare una struttura ospedaliera di primo livello sono pronto a incatenarmi lì davanti”. Poi si congratula col personale medico e paramedico che ha lavorato indefessamente durante la fase peggiore della pandemia da Covid-19. “La mia battaglia è anche per loro, per salvare e tutelare le professionalità che operano nella sanità locale- incalza sempre Generoso Cusano-. Una sanità che deve essere di qualità, e non di lusso o per pochi privilegiati”.

E poi l’affondo va all’ex presidente Ciriaco De Mita. “Lui dice di avere un pensiero- asserisce ancora Cusano-, ebbene l’unico pensiero che ha De Mita è la sanità, la gestione della sanità in Irpinia e in Campania come serbatoio di voti e clientelismo. Noi siamo stanchi di subire scippi e mortificazioni per i suoi capricci. De Luca è suo ostaggio”. Cusano difende senza esclusione di colpi il presidio ospedaliero del Tricolle finito sotto il fuoco incrociato della politica in piena campagna elettorale, e terreno di scontro dei candidati in corsa per una poltrona a Palazzo Santa Lucia. “C’è un disegno preciso per distruggere la sanità arianese- afferma ancora Generoso Cusano-, e il mio impegno sarà quello di ostacolarlo a ogni costo. La radioterapia ad Ariano non è mai partita. Qui non si nasce più da quando è stato soppresso il reparto di Ginecologia-Ostetricia. Le donne devono partorire altrove ma non ad Ariano. Ecco, l’obiettivo di chi vuole male alla nostra comunità, al nostro territorio, e sfasciare soprattutto il sistema sanitario e quindi il presidio ospedaliero del Frangipane. Io mi batterò perché ciò non avvenga, e per questo sono pronto a ogni azione in difesa del Frangipane e del personale sanitario che lavora per il benessere della collettività”.