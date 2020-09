Regionali 2020, Anna Nazzaro e Pino Rosato inaugurano il comitato elettorale ad Atripalda

Presenti all’incontro anche Giuseppe De Mita e Giuseppe Del Giudice

Atripalda - E’ stato inaugurato ieri pomeriggio in Piazza Umberto I – ad Atripalda – il comitato elettorale dei candidati alla carica di consigliere regionale, Anna Nazzaro e Pino Rosato della lista Fare Democratico-Popolari . Il luogo operativo di questa campagna elettorale, lo spazio di incontro e di ascolto, una sede aperta alla partecipazione, punto di raccordo per la comunità atripaldese.

«Un contesto complesso quello in cui si consumano queste elezioni - spiega il Sindaco di Atripalda Giuseppe Spagnuolo – che impedisce la vicinanza fisica ma non la condivisione delle idee e del programma, sarà un percorso che richiederà un impegno quotidiano nel raggiungere le persone e condividere con loro il messaggio». Presenti all’incontro anche Giuseppe De Mita e Giuseppe Del Giudice, che si è rifatto ai valori dell’appartenenza: «La politica è un fatto popolare che supera i tecnicismi, per questo mi sento di ringraziare quanti hanno ridato vita e passione a questo movimento. Ad Atripalda tre anni fa si è consumata una bella pagina di politica amministrativa che ha restituito una forte energia. Parte da qui un nuovo cammino di speranza».

Concorda Giuseppe De Mita: «Più che l’inaugurazione di un comitato elettorale, mi piace intenderla come l’anticipazione di una sezione, perché la politica e la partecipazione vivono di una relazione continua. Si registra – e fa quasi stridore col resto intorno – la serenità e lo spirito di solidarietà con cui ci stiamo muovendo, non per mera propaganda ma con preoccupazione e attenzione, stiamo intercettando l’umore delle persone che vorrebbero una politica capace di indicare soluzioni e rasserenare rispetto alle paure che oggi si vivono. L’esperienza di vita dei due candidati traduce perfettamente questa capacità, noi abbiamo capito che la rappresentanza non è dominio, ma è piuttosto servire, mettersi a disposizione dell’altro. E’ la squadra che vince e noi siamo un elemento distintivo».

Un tandem che il Dottore Pino Rosato spera sia vincente: «Portiamo avanti il nostro impegno con perseveranza, inseriti in questo contenitore che muove dalla storia del popolarismo e mette insieme uomini e donne competenti e intelligenti, distribuiti sulle varie province della Campania. Questo germoglio ha il potenziale di diventare un albero a livello nazionale. A noi il compito di pensare ai diritti delle persone: istruzione, lavoro sanità. Vi offriamo competenza, bontà e la capacità umana di fare politica».

Questa volta scegli per te è lo slogan che testimonia la vicinanza della candidata Anna Nazzaro alla sua comunità: «Questa candidatura è il modo per potermi adoperare di più e meglio per il mio territorio, da questa città è arrivata una grande dimostrazione di sostegno e di fiducia già tre anni fa, quando sono stata eletta alle amministrative. Vivo questa esperienza con energia ed entusiasmo, la mia motivazione è la responsabilità. L’apertura di questa sede rappresenta una possibilità in più di confronto, per raccogliere istanze e promuovere le nostre idee. Tutti noi contribuiamo a costruire il buon governo a cui aspiriamo».