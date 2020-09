L’iniziativa ideata da Giovanni Marinaccio nella campagna elettorale a supporto di Enrico Franza per disegnare il futuro dell’Irpinia

Ariano Irpino – Nascono ad Ariano Irpino, i “Martedì dell’Innovazione”, ciclo d’eventi a cadenza settimanale, per raccontare e sviluppare nuovi opportunità e scenari per le eccellenze del territorio, grazie a nuove tecnologie e startup per accelerare e scrivere il futuro dell’Irpinia. L’iniziativa è di Giovanni Marinaccio, imprenditore e innovatore, candidato come consigliere alle elezioni comunali Ariano Irpino con Enrico Franza candidato sindaco.

«Le più grandi opere al mondo sono nate dal confronto tra uomini di menti e estrazioni diverse. Anche io, nel mio piccolo, sento il bisogno di incontrarmi con la cittadinanza per fare open innovation per Ariano Irpino, per parlare insieme delle opportunità da non perdere con nuove tecnologie e di come si può innovare questa terra piena di potenzialità », spiega l’imprenditore, Giovanni Marinaccio. Il primo evento, dal titolo “Perché le StartUp sono il Futuro dell’Economia?” si tiene quest’oggi a partire dalle ore 17:00 al Plaza Cafè di Piazza Duomo ad Ariano Irpino.

Cosa sono i martedì dell’innovazione: sono eventi aperti a tutti, nel rispetto del distanziamento sociale e previa prenotazione, sono luoghi dove discutere delle nuove tecnologie, delle innovazioni e come possono migliorare la vita di un’azienda o dei cittadini. I protagonisti di queste giornate saranno non solo i cittadini, ma le aziende del territorio ed esperti del mondo delle tecnologie e startup che racconteranno la loro esperienza per offrire spunti ed essere di ispirazione.

Ci sarà anche tanto spazio al pubblico che potrà fare domande a tutti gli ospiti e incontrarli anche dopo l’evento per avere altre delucidazioni o chiarimenti sugli argomenti proposti. Tra gli ospiti, Antonio Prigiobbo, già innovatore dell’anno e tra i meridionali che sta accelerando sempre più il Mezzogiorno d’Italia e l’Italia tutta con NAStartUp, il progetto nato a Napoli 7 anni fa e ormai Prima Challange Europea per Startup (proclamata da UBI Global). Ci sarà il candidato Sindaco Enrico Franza che racconterà il ruolo e lo spazio che l’innovazione deve avere nella sua programma e mandato, da qui l’idea di coinvolgere e creare delle liste civiche in grado di coinvolgere talenti come Giovanni Marinaccio (imprenditore che ha fatto un’exit con la più grande multinazionale del settore medico).

Ci sarà a raccontare l’ecosistema delle startup il cronista dell’innovazione Giancarlo Donadio che, oltre a essere giornalista, è un imprenditore, founder di Pandant, azienda specializzata nella comunicazione innovativa e social, che racconterà come la comunicazione va di pari passo con l’innovazione e offrirà consigli agli imprenditori presenti su come trovare nuovi modi per raccontare la propria azienda online. E Giovanni Marinaccio, imprenditore e innovatore (qui anche candidato) parlerà del suo progetto di costruire un incubatore e delle idee e risorse messe in campo a Ariano per favorire la creazione di progetti di innovazione sul territorio, formare i talenti e supportare le aziende.

L’evento è gratuito ed è aperto a tutti.