Grottaminarda – Grottaminarda con la sua Biblioteca figura nel decreto del Ministero per i Beni e le Attività culturali in cui si approva l’elenco delle biblioteche beneficiarie del “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria”.

Circa 5mila euro il contributo assegnato alla Biblioteca “Osvaldo Sanini”. Un risultato gratificante per amministratori e responsabili del settore poiché da tempo non si riusciva a destinare somme per questo servizio. Il 7 luglio scorso la candidatura per cercare di ottenere il finanziamento.

La Biblioteca Comunale intitolata ad “Osvaldo Sanini” in ricordo del poeta internato a Grottaminarda nel periodo fascista, trova collocazione da qualche anno a questa parte, all’interno delle sale del Castello d’Aquino.

Di norma resta aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8:45 alle 13:30 ed il martedì e giovedì dalle 16:00 alle 18:00 ma in questa fase é gradita la prenotazione chiamando il numero: 0825/445241.

Caratterizzata da una sezione di autori locali e da un’altra concernente i Comuni della Campania, dotata di spazi per la lettura, per la ricerca e per lo studio individuale, la Biblioteca “Osvaldo Sanini”, è aperta a tutti; una struttura preposta anche a lavori di carattere culturale e ad iniziative miranti alla crescita conoscitiva e informativa della comunità. È inserita nel Sistema Bibliotecario Provinciale di Avellino e nel programma di gestione bibliotecaria UOL.IT per il progetto di Informatizzazione su rete provinciale. Vi si possono trovare e consultare migliaia di volumi divisi per argomenti, nonché enciclopedie tra cui la “Treccani” che offre ampia possibilità di accesso informativo ai lettori di ogni target.