Così il candidato di Noi Campani con Mastella

“Non è un caso che a pochi giorni prima dalla presentazione delle liste vengano assunti 60 infermieri. Il personale sanitario serve, ma non per fare voti a qualcuno”. Bruno Aliberti, candidato di Noi Campani con Mastella, interviene sulle ultime assunzioni che il direttore generale dell’Asl intende effettuare. Bruno Aliberti, candidato di Noi Campani con Mastella, interviene sulle ultime assunzioni che il direttore generale dell’Asl intende effettuare.

Il medico di Montoro chiede trasparenza rispetto ai prossimi bandi. “Mi rivolgo al governatore affinchè non si tratti dell’ennesima mossa per accontentare gli amici degli amici. L’Asl, piuttosto, si impegni a stare al fianco di chi durante l’emergenza ha dimostrato amore e professionalità nell’essere vicino a chi era colpito dal Covid”.