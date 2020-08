I sondaggi, come è noto, hanno una certa influenza sugli indecisi e quanto riportato oggi dal quotidiano economico non può che andare a discapito di chi a luglio non aveva ancora ufficializzato la partecipazione alla tornata elettorale

Avellino - Avellino, 25 agosto 2020 - Il Sole 24 Ore nell’edizione odierna, martedì 25 agosto, pubblica un sondaggio delle intenzioni di voto dei campani realizzato però un mese fa, tra il 20 e il 22 luglio, come indicato nella nota metodologica a margine dei grafici. «A quasi 20 giorni dalle elezioni regionali in Campania – afferma Rita Labruna, capolista di Terra nel collegio di Avellino – il Sole 24 Ore pubblica un sondaggio realizzato un mesa fa: considero inopportuno pubblicare una rilevazione tanto datata, quando il quadro politico non era ancora definito. E non c’era l’ufficializzazione delle altre liste. I sondaggi, come è noto, hanno una certa influenza sugli indecisi e quanto riportato oggi dal quotidiano economico non può che andare a discapito di chi a luglio non aveva ancora ufficializzato la partecipazione alla tornata elettorale».