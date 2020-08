L'età media dei sedici candidati consiglieri comunali è davvero invidiabile

Ariano Irpino – Sedici nomi di spessore, sedici giovani professionisti qualificati e affermati alcuni vantano già una solida esperienza politica e amministrativa. E’ questo il target della lista ‘Lega Salvini Premier’ che sosterrà la candidatura a sindaco di Marco La Carità. Capolista: Marica Grande. Con lei ci saranno: Federico Puorro, Marilena De Lillo, Vito De Luca, Marcella Iannarone, Luca Spagnoletti, Angelica Intonti, Vito Melito, Arianna Costanzo, Antonio Mazzeo, Jessica Tofalo, Giuseppe Masucci, Rossella Paone, Emanuele Marrone, Tiziano Lo Surdo, Roberto Grasso.

L’età media dei sedici candidati consiglieri comunali è davvero invidiabile e non deve comunque trarre in inganno perché in linea di massima gli esponenti della compagine capeggiata dall’avvocato Marica Grande vantano un significativo impegno sociale e politico. Ed è proprio questo il leit motiv che unisce i sedici giovani aspiranti consiglieri che prenderanno parte al rinnovo amministrativo di Ariano Irpino.

Una formazione altamente competitiva come ha sostenuto al momento della ufficializzazione della presentazione della lista ‘Lega Salvini Premier’ il segretario cittadino, Pasqualino Santoro. “Puntiamo a dare una spallata al vecchio sistema che ha governato il Tricolle- ha affermato Santoro-, e per questo abbiamo scelto una squadra di giovani e motivati candidati che daranno prova di competenza e serietà. Nei prossimi giorni presenteremo alla comunità locale il programma e la formazione”. Altrettanto soddisfatto, e non poteva essere altrimenti, per l’entusiasmo registrato attorno alla compagine il candidato capolista al rinnovo del Consiglio Regionale della Campania sempre sotto il simbolo della ‘Lega Salvini Premier’, Generoso Cusano, straordinario trascinatore politico.

L’ex assessore provinciale ai LLPP ha raccolto importanti adesioni alla sua candidatura prima e adesso al programma che intenderà portare avanti per la crescita e il futuro prossimo dell’Irpinia nella campagna elettorale per le Regionali. Un appuntamento molto sentito sul Tricolle perché coincide con quello per il rinnovo amministrativo anticipato.