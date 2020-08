Amministrative 2020, Prata Principato Ultra – Presentata la lista Uniti per Prata Futura

Ecco i nomi dei candidati

É stata consegnata stamattina, alle 12.20, la documentazione necessaria per la candidatura della lista Uniti per Prata Futura capeggiata dall’ex sindaco Bruno Petruzziello, sfiduciato a maggio da 3 dei suoi consiglieri di maggioranza dopo quasi tre anni di amministrazione. La lista, di connotazione civica, vede al suo interno figure in continuità con l’amministrazione precedente e figure nuove. Questa la composizione della lista

CANDIDATO A SINDACO

Petruzziello Bruno Francesco

CANDIDATI A CONSIGLIERE COMUNALE

Blasi Antonio

Ciamillo Domenico Antonio

Coccia James

Dato Flaminio

Galdo Angelo

Pece Carmine

Renna Attilio

Renna Maria

Silvestro Giovanni