Il 24 agosto appuntamento all’insegna della tradizione e del brigantaggio.

Proseguo il suo cammino, dopo la ripartenza post-COVID, il progetto “I falò della Baronia”, promosso dal Comune di Carife, in partenariato con i comuni di San Nicola Baronia e San Sossio Baronia ed è co-finanziato dal POC Campania 2014-2020. “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura”. E sarà proprio il comune di San Sossio Baronia ad ospitare, lunedì 24 agosto, la seconda tappa dedicata all’accensione dei tradizionali falò dedicati ai santi patroni delle comunità di questo meraviglioso angolo della verde Irpinia.

L’evento prenderà il via, di sera, proprio con l’accensione simbolica del falò dedicato al Santo Patrono locale, per proseguire, poi, con l’esibizione del gruppo di musica, canti e balli popolari “Associazione Culturale Il Simposio”. A latere dell’evento si terrà anche un’interessante convegno dal titolo “I Falò dei Briganti”, dove sarà affrontato il tema del brigantaggio cui la storia di San Sossio Baronia è particolarmente legata. Per l’occasione interverranno: Giovanni Contardi, Sindaco di San Sossio Baronia; Raffaele Pennacchio, Assessore; Valerio Ricciardelli, Curatore Scientifico del progetto; Daniele Quadraccia, DemoEtnoAntopologo; Edoardo Ricciardelli, professore e Libero Orlandella, Presidente della Pro Loco Sossiana. Una grande occasione, dunque, per riscoprire l’antico rito dei falò.

Nel rito del falò, infatti, al centro della scena vi è il fuoco che con la sua luce vince le tenebre ed è elemento intorno al quale l’intera comunità ritrova la sua unità. Il fuoco è un’occasione per stare insieme in un momento di festa, un modo per rivivere ogni volta il proprio senso di identità e di appartenenza al territorio. Ed intorno al fuoco si esprime la cultura popolare che con i suoi canti, i suoi balli e le sue tipicità gastronomiche accoglie, include ed unisce. Il 24 agosto, appuntamento con la tradizione a San Sossio Baronia.