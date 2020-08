Per i servizi educativi, attese le linee guida della Regione Campania

La Confapi – Sezione scuole paritarie della Campania – chiarisce alle famiglie e agli amministratori che le scuole paritarie riapriranno regolarmente le attività a partire dal 1° settembre, ciascuna secondo la propria programmazione (trasmettendo il funzionamento all’Ufficio regionale scolastico della Campania).

I servizi educativi e le scuole dell’infanzia si atterranno alle indicazioni d’indirizzo e ai protocolli di sicurezza forniti dal Decreto ministeriale del 3 agosto 2020 per la ripresa delle attività in presenza.

Per i servizi educativi (asili nido) si è in attesa della imminente pubblicazione delle linee guida della Regione Campania.

Questo chiarimento si rende necessario per evitare la confusione che si sta venendo a creare per la ripresa delle attività didattiche delle scuole statali.

È quanto mai opportuno sottolineare la disponibilità delle scuole paritarie a realizzare “patti educativi” con il Governo per dare la possibilità di ripresa dell’attività scolastica a tutti i minori, non lasciando indietro nessuno, con particolare riferimento alle categorie più deboli e meno abbienti che occorre maggiormente tutelare.

Le scuole paritarie sono disponibili con i propri spazi, i propri docenti, i propri servizi ad essere di supporto al Ministero dell’Istruzione in questo momento critico per la riapertura delle attività in sicurezza.