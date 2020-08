Da settembrea dicembre la piacevole incursione nella creatività e nell’esperienza di tanti autori

- Cesinali – Il “Teatro d’Europa” di Cesinali, dopo il successo della stagione teatrale estiva che si avvia al termine, organizza la conferenza-stampa di presentazione del programma della rassegna “ A una sola voce. L’Urlo del Teatro Irpino”, dedicata ad i monologhi scritti e interpretati dagli artisti locali. L’incontro avrà luogo domani 18 agosto, alle 11, alla Casina del Principe. Da settembrea dicembre la piacevole incursione nella creatività e nell’esperienza di tanti autori, che invitano a continuare ad amare il teatro, dove si racconta la vita. All’iniziativa hanno aderito personalità di fama, come il giornalista e scrittore Salvatore Biazzo, gli attori e registi Sasà Trapanese, Gigi Savoia ed Ernesto Lama. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare l’Accademia di Recitazione, diretta da Angela Caterina e Luigi Frasca, , in collaborazione con la SpiedLife, la realtà nazionale che fornisce servizi in streaming. Questa sinergia consentirà agli allievi di esibirsi in diretta streaming, saggiando, attraverso la chat, il gradimento del pubblico. Interverranno, inoltre, alcune compagnie di danza che, durante i monologhi, presenteranno le loro coreografie, per ampliare la performance teatrale“Puntiamo all’innovazione- afferma il direttore artistico Luigi Frasca- per portare nella nostra Irpinia le novità che si affacciano nel panorama internazionale, allo scopo di favorire la cultura del teatro e la rinascita della nostra provincia. Realizziamo, inoltre, una sperimentazione interdisciplinare con la danza, per un’offerta artistica più ricca di emozioni”-. Gli appuntamenti al “Teatro d’Europa” si svolgeranno in tutta sicurezza, rispettando le norme anti-Covid.