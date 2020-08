L'appello dell'associazione animalista

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’associazione animalista “In ricordo di Lacuna”:

“L’associazione animalista “In ricordo di Lacuna” si appella al Sindaco di Avellino dottor Gianluca Festa affinchè annulli i fuochi d’artificio in programma per la serata di Ferragosto 2020.

Evitiamo i fuochi d’artificio di Ferragosto per il benessere e la tutela degli animali ma anche per la protezione dei randagi.

Come è drammaticamente noto i fuochi d’artificio sono causa di morte, ferimenti e traumi per gli animali, domestici e selvatici, oltre ad avere effetti negativi sull’ambiente.”