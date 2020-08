Le parole di Antonio Della Porta, responsabile Alta Irpinia di Noi Campani

“La crisi economica ha comportato una contrazione dei consumi e i cittadini, che non riescono più ad arrivare a fine mese, vivono in perenne tensione.

Allora cosa si fa se l’euro che teniamo nelle nostre tasche è sempre più solitario?

Si riscopre un mezzo antico, alternativo all’uso della moneta: il baratto.”

Così l’avvocato Antonio Della Porta, responsabile Alta Irpinia Noi Campani di Clemente Mastella “tale fenomeno ha resistito allo scorrere dei tempi e ancora oggi si rivela un mezzo efficace per procurarsi ciò di cui si ha bisogno”.

“Sul web spopolano i siti che permettono di scambiare i beni di consumo e la moda ha affermato il valore del vintage.

In alcuni casi la moneta non viene più utilizzata ed è sostituita da “buoni” spendibili per acquistare la merce.

Non sono poche le amministrazioni comunali che incentivano le giornate del baratto e i mercatini di quartiere.

Ma il baratto,non è solo un mezzo per il sostentamento, esso permette di riscoprire la solidarietà e la fratellanza nei momenti più critici della vita dell’individuo. Diviene simbolo di unione.”