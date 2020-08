consigli utili per poter partire sereni in vacanza con il nostro animale da compagnia

Avellino – Il Presidente della Gadit sez. Avellino,vuole far soffermare l’attenzione delle persone sull’aspetto anche drammatico dell’ abbandono dei cani ,che continuano ad alimentare la popolazione vagante e soprattutto i cuccioli che non muoiono di stenti, una volta adulti, rappresentano un ulteriore serbatoio di randagi,cosa fare se si incontra un animale abbandonato,su superstrade o autostrade che il più delle volte diventano fonti di incidenti e pericolo sia per i poveri animali che per gli automobilisti Bisogna provare a metterlo in sicurezza e va contattato il numero verde ProntoAnas 800841148 e le forze dell’ordine (Polizia stradale/Carabinieri/Polizie locali/Vigili del Fuoco). Nel caso in cui assistiamo direttamente all’abbandono, cerchiamo di prendere il numero di targa da segnalare alle autorità competenti.SOTTOLINEANDO AD ALTA VOCE CHE:L’abbandono di animali è un reato in Italia da circa quindici anni, mentre prima era punito solo con sanzioni amministrative. La legge 189 del 2004 (art. 1 co.3) ha introdotto il nuovo articolo 727 del codice penale, che punisce l’abbandono di animali. La pena prevista per chi «abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività» è l’arresto fino a un anno o l’ammenda da mille a diecimila euro. La stessa pena è poi prevista anche per chi «detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze».

Si parla qui di arresto (e non di reclusione) e di ammenda (e non di multa) perché il codice penale qualifica l’abbandono di animali non come un delitto, cioè la forma più grave di reato, ma come una contravvenzione (art. 17 c.p.). Dei consigli utili per poter partire sereni in vacanza con il nostro animale da compagnia

Se il vostro cane è soggetto al mal d’auto, prima di partire chiedere consiglio al veterinario per contenere il disagio legato alla nausea

Aprire parzialmente il finestrino durante il viaggio per permettere l’ingresso dell’aria fresca

Non esporlo direttamente all’aria condizionata

Cercare di guidare il più dolcemente possibile evitando accelerazioni e frenate non necessarie

Assicurarsi che la temperatura all’interno dell’auto non sia né troppo calda né troppo fredda

Durante i viaggi lunghi, fare soste regolari per permettergli di bere, passeggiare un po’ e “andare alla toilette”

È sempre meglio abituare gradatamente l’animale ai lunghi tragitti e farlo viaggiare a stomaco vuoto

L’associazione del viaggio a un’attività piacevole, ad esempio una passeggiata una volta giunti a destinazione, può aiutare a ridurre l’ansia e la paura

Portare in auto un suo gioco o la sua coperta per rendergli l’ambiente più familiare

Gratificare con carezze e parole affettuose durante il viaggio lo aiuta a rimane tranquillo

Ignorare ed evitare di rassicurarlo quando invece si agita, abbaia o piagnucola altrimenti si rischia di aumentare il suo disagio.

Per il trasporto dei cani bisogna rispettare le norme previste dal nuovo Codice della Strada (art. 169 e 170)

ART. 169, Comma 6 - “È vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.”Ciò significa che non è necessaria la rete e un vano apposito per il trasporto di unsolo animale domestico, ma questo deve essere comunque assicurato in modo che non possa costituire intralcio al guidatore. In caso di più animali domestici, la rete e il vano riservato sono obbligatori.

Sanzioni previste: pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Punti decurtati dalla patente.

Ovviamente oltre a quanto detto,bisogna evidenziare che quotidiamente la Gadit sez Avellino ha tre pattuglie composte da due volontari e da veicoli adibbiti alla vigilanza zoofila, che pattugliano tutta la provincia Irpina,per contrastareil fenomeno del reato di abbandono e maltrattamento,e grazie al grande sforzo di tutti i volontari oggi oltre alla Land Rover Discovery 4×4,la 156 Q4,cè anche un Fiat 16 4×4 ,tutti veicoli che possono essere usati in ogni condizione e su tutti i terreni,per far si che i volontari Gadit arrivino in ogni parte dovo sono richiesti