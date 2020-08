Start ore 8.30 pausa pranzo presso gli agriturismi convenzionati e visita nei luoghi d’interesse del borgo

Avellino – Riprendono le attività a Lapio, lo storico Borgo del Fiano, a cura dell’Amministrazione Comunale di Lapioe dell’associazioneLandofHirpinia. Un’occasione imperdibile per chi, quest’anno, ha optato per una vacanza alla volta dei percorsi naturalistici e per l’enogastronomia. La data da fissare in agenda è il 16 agosto, partenza e accoglienza alle ore 8.30 presso il cortile delPalazzo Filangieri, sito d’interesse storico e architettonico di Lapio. Il tour inizia alle ore 9.00 con il trekking a cura di professionisti (Land_of_Hirpinia) che guideranno gli esperti e i meno esperti tra i dolci sentieri di Lapio crivellati di vigne e olivi secolari. Tra le varie tappe: Cantine Trodella per la degustazione degli eccellenti vini irpini come Fiano di Avellino e Taurasi Docg, l’assaggio sarà accompagnato da una presentazione dei prodotti e dell’azienda ospitante. A concludere, questa bella esperienza, la passeggiata a cavallo.



Alle ore 13.00 (previa prenotazione) sarà possibile pranzare presso ristoranti e agriturismi convenzionati i quali prepareranno le specialità irpine e lapiane per deliziare i palati dei partecipanti. La prenotazione è autonoma. I Ristoranti Convenzionati: Officina del Gusto, Templa Mentis, Fattoria Maria Petrillo, Agriturismo Anila, Aperifiano.

Alle ore 16.30 è prevista la visita guidata alla scoperta dei luoghi d’interesse del Borgo, come lo storico Palazzo Filangieri.

Consigli utili: è importante attrezzarsi con scarpe da trekking, acqua,cappellino, e macchina fotografica, per immortalare gli scorci incantevoli della Media Valle del Calore. Si ricorda che è obbligatorio essere muniti di mascherina e gel igienizzante. Inoltre, è necessario mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro indicazioni comunicate dalla guida prima della partenza. Il contributo della giornata è di 10 euro.

Il Programma

8:30 Appuntamento nel cortile di Palazzo Filangieri

9:00 Partenza per il tour del borgo (trekking)

12:00 Arrivo in vigna presso Cantine Trodella con presentazione dei vini e della cantina. A seguire attività ricreative a cavallo

13:00 pranzo nei ristoranti convenzionati

16:30 visita guidata presso i luoghi d’interesse del borgo

Un’iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Lapio e dell’associazione Land of Hirpinia.

Per info : cell. 320 3616149; 377 7089233

Info e Prenotazioni Ristoranti Convenzionati: Officina del Gusto tel. 3386908358, Templa Mentis tel.3404942857, Fattoria Maria Petrillo tel. 3394753881, Agriturismo Anila tel. 3936370190, Aperifiano Tel. 3206921024.

FB Land_of_Hirpinia; Lapio Experience; IGLandofhirpinia