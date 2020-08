Inizia domani il tour della candidata al Consiglio regionale della Campania

Prende il via domani “L’Irpinia Vale Tour”, il tour in provincia di Avellino di Carmen Bochicchio, candidata al Consiglio regionale della Campania per il MoVimento 5 Stelle.

“L’Irpinia è terra di bellezze e potenzialità ma anche di questioni non risolte che incidono negativamente sulla qualità della vita dei cittadini. Bisogna valorizzare i punti di forza e di eccellenza che ci sono e analizzare quelli di debolezza al fine di trovare soluzioni concrete. Ma per fare questo bisogna conoscere i territori, percorrerne le strade, parlare con le persone. La politica dei convegni e dei tagli del nastro non credo sia più praticabile nel 2020. Riappropriamoci dei nostri luoghi, condividiamone difficoltà e speranze: solo così avremmo reso un buon servizio alle comunità. Per questo domani, sabato 8 agosto, inizio il tour L’Irpinia Vale insieme a tanti attivisti e sostenitori. Sarà un viaggio all’interno dei paesi che sono certa mi daranno motivo di grande crescita personale. Vogliamo portare nelle case e nelle strade il nostro progetto di una Campania e di una Irpinia nuove, diverse. Una regione che punti sui servizi resi ai cittadini, dalla sanità alle infrastrutture, dai trasporti all’ambiente. Bisogna creare le pre-condizioni per poi invertire la rotta su lavoro, turismo e spopolamento delle aree interne. Noi del Movimento 5 Stelle siamo in campo per questo”, dichiara Bochicchio.

Di seguito le tappe del tour di domani:

- Ore 10.30 Cassano Irpino (passeggiata in centro)

- Ore 11 Montella (piazza Bartoli)

- Ore 12 Laceno (piazzetta Residence)

- Ore 15 Bagnoli Irpino (piazza Di Capua c/o bar “Laceno”)

- Ore 16.15 Nusco (via Claudio Ogier c/o bar “Le Fontanelle”)