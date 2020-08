L’Osservatorio di AutomobilismoIrpino.it illustra le dinamiche in atto nel mercato automobilistico della nostra provincia sulla base dei dati forniti mensilmente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dopo un secondo trimestre quasi azzerato dagli effetti abbattutisi sulla nostra economia dal Covid-19, torna finalmente di segno positivo il mercato dell’auto in Irpinia. Le 402 nuove immatricolazioni registrate nel mese appena concluso si traducono infatti in una variazione del +6,07% rispetto a giugno (379) ed in una ripresa del comparto finalmente prossimo ai valori ordinari. Le 529 vetture vendute nello stesso mese dello scorso anno costituiscono un volume di vendite non ancora raggiungibile, ma sono comunque misurabili ed evidenti i segnali di ripresa.

La crescita che emerge dallo studio condotto dall’Osservatorio Economico di AutomobilismoIrpino.it, attraverso l’analisi delle rilevazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti appena pubblicate, supera tra l’altro lo stesso dato nazionale. Con 136.455 nuove immatricolazioni il mercato Auto in Italia registra infatti una variazione positiva inferiore, pari al +2,93% rapportato a giugno 2019 quando se ne sono contate 132.457. Il risultato è che la quota di mercato nazionale della provincia di Avellino cresce allo 0,29%, mentre è stabile su base regionale la proporzione di nuove auto sulla propria popolazione residente e pari a 9,6 nuove vetture ogni 10mila abitanti. 10,9 sono quelle della provincia di Salerno con la maggiore densità, mentre 8,2 sono contate nella provincia di Napoli con la più bassa densità. In via di normalizzazione anche la classifica dei brand che se a marzo, in piena Fase-1 anti-covid, aveva espresso per la prima volta il primato di KIA scalzando FIAT, ora il marchio di FCA torna al vertice con oltre il 21% delle immatricolazioni.

In netta crescita anche Dacia e Hyundai che rispetto a febbraio, ultimo periodo di riferimento prima dell’adozione delle misure emergenziali anti-contagio, guadagnano rispettivamente 9 e 10 posizioni portandosi al secondo e terzo posto dei brandi più venduti in Irpinia. Tra le curiosità, sono due le nuove Porsche immatricolate a luglio in provincia di Avellino a dimostrazione della voglia di ripresa espressa almeno dalla clientela dei marchi premium. Tutti i dati da oggi on line sul sito AutomobilismoIrpino.it.