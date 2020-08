Sai Cisal approva l’iniziativa del comune di Avellino per l’emergenza abitativa

Le parole di Fausto Sacco, responsabile territoriale della Sai Cisal

“Prendiamo atto positivamente dell’intenzione dell’amministrazione comunale di Avellino, manifestata dal sindaco Festa, di voler investire risorse nell’acquisto di alloggi, per fronteggiare l’emergenza abitativa” . Così Fausto Sacco, responsabile territoriale della Sai Cisal. «L’iniziativa – ha proseguito il dirigente del sindacato autonomo degli inquilini – è in linea con le sollecitazioni che più volte abbiamo indirizzato alla giunta di turno dell’ente, anche se purtroppo sono sempre cadute nel vuoto.

Per gestire il problema della casa e riuscire a dare risposte concrete ad un bisogno ed un diritto fondamentale dei cittadini occorrono risorse e strategie. E’ necessario, insomma, un impegno costante delle istituzioni preposte e la capacità di programmare interventi innovativi, che siano in grado di affrontare con immediatezza le difficoltà di famiglie, giovani coppie e persone sole, di tutte le età, che si ritrovano improvvisamente senza un tetto, che superare in maniera strutturale il disagio di chi non è in grado di reperire, a prezzi di mercato, una soluzione abitativa.

Tutto ciò è possibile soltanto attraverso una adeguata articolazione di misure e garanzie sociali». «Premesso tutto ciò – ha concluso Sacco – non nascondiamo la nostra preoccupazione per il piano di alienazione del Comune di Avellino, che prevede invece la messa in vendita di numerosi alloggi di edilizia residenziale pubblica, già assegnati, rischiando così di depauperare il patrimonio comunale e creare difficoltà agli utenti. Si auspica, pertanto, un ripensamento di tale scelta amministrativa».