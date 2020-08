La nota del Gruppo Consiliare

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Gruppo Consiliare Montoro Democratica:

“Continua l’abbattimento di alberi ad alto fusto sul territorio comunale. Alla faccia della trasparenza! Dopo il taglio degli alberi nell’area del campo sportivo senza plausibili motivazioni formalmente espresse, si va avanti a pie’ spinto. Vengono recisi due platani monumentali a Figlioli e si viene a conoscenza a servizio fatto. Si tagliano alberi nel giardino della scuola materna compreso un pino mediterraneo ad alto fusto. Si taglia un altro albero di pino mediterraneo a Preturo nell’area del parco sportivo Palatucci, a ridosso della chiesa parrocchiale. Il tutto nel silenzio totale e senza alcuna conoscenza su motivazioni di base. Allo stato non ci sono atti dispositivi che legittimano tali interventi. Esiste una generica delibera di Giunta che non indica né il luogo né gli alberi che si demoliscono, né lo stralcio della perizia a sostegno. Ricordiamo che la trasparenza non è un fatto burocratico ma attiene alla concezione della democrazia. Abbiamo chiesto in giornata tutti gli atti relativi alla materia per assolvere con correttezza il nostro ruolo. Lo faremo fino in fondo. Al Comune c’è una Commissione Ambiente che potrebbe essere convocata in tali casi. È assurdo ciò che avviene. La democrazia va praticata per essere consapevoli che dobbiamo esercitarla tutti.”