Avellino - In seguito all’enorme partecipazione riscontrata al nuovo bando di assegnazione alloggi, Il Comune di Avellino ha indetto un avviso pubblico teso ad acquisire l’eventuale disponibilità alla vendita di soggetti privati o pubblici di alloggi o complessi immobiliari potenzialmente idonei per l’edilizia residenziale pubblica. L’obiettivo è quello di far fronte all’emergenza abitativa vissuta dalla città di Avellino, restando fedeli all’idea del consumo di suolo zero, più volte espressa da questa Amministrazione.

Le eventuali proposte di vendita dovranno riguardare alloggi o complessi immobiliari già realizzati, o in fase di realizzazione o recupero, la cui data di ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 12 mesi dalla scadenza della procedura. Gli alloggi dovranno essere ubicati nel Comune di Avellino; inoltre dovranno essere inseriti in un’area servita da tutte le opere di urbanizzazione primaria e situati in uno stabile privo di barriere architettoniche.

Il prezzo massimo riconoscibile sarà determinato in base all’art. 4, comma 5 dell’allegato “A” della Delibera di Giunta Regionale n. 279 del 24/06/2019 e terrà conto delle prestazioni energetiche dei fabbricati, della normativa sismica e di quella sulla sicurezza. I proprietari interessati alla cessione dovranno far pervenire la propria proposta di vendita entro le ore 12 del giorno 14/09/2020 al Comune di Avellino, a mano presso l’Ufficio Protocollo, o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere. In allegato, il testo dell’avviso pubblico.