Fase 2, Di Scala: “Sui diritti degli operatori socio sanitari vergognosa speculazione dei 5 stelle”

Lo afferma la consigliera regionale campana di Forza Italia

“Non pervenuti nel corso della legislatura, ci voleva l’imminenza delle elezioni perché finalmente i 5 stelle campani si accorgessero dei diritti degli operatori socio sanitari idonei ai concorsi, perché puntassero finalmente il dito contro la violazione delle regole sul reclutamento e sul tentativo di alcune Asl e aziende ospedaliere di bandire nuovi concorsi per non ricorrere allo scorrimento delle graduatorie regionali esistenti e poter gestire in piena autonomia e discrezionalità le assunzioni” . Lo afferma la consigliera regionale campana di Forza Italia, presidente della commissione Sburocratizzazione, Maria Grazia Di Scala.

“Assistere oggi, dopo aver ignorato per anni le sacrosante battaglie nostre e degli Oss campani, a questa vergognosa speculazione politica sulla pelle di operatori socio sanitari, prima illusi e poi delusi, è solo un insulto all’intelligenza degli elettori”, aggiunge e conclude Di Scala.