La rubrica on line ideata e curata dalla candidata al Consiglio regionale della Campania per il MoVimento 5 Stelle

Avellino – Prende il via domani ConversAZIONI, la nuova rubrica on line ideata e curata da Carmen Bochicchio, candidata al Consiglio regionale della Campania per il MoVimento 5 Stelle. “In questo momento così delicato nel quale è necessario essere rigorosi nel rispettare le misure anti-Covid, ho pensato di utilizzare lo strumento della rete per avviare dei confronti su temi di stringente attualità politica che hanno ricadute nella nostra vita quotidiana”, dichiara Bochicchio.

“Di qui l’idea di una diretta live sulla mia pagina pubblica Facebook nella quale, con cadenza – spero – settimanale, affronterò questioni di interesse generale in compagnia di esperti in materia. Domani pomeriggio, dalle ore 17.30, sarò in compagnia del deputato del M5S, Giovanni Currò, vicepresidente della Commissione Finanze, con cui parlerò di Partite Iva e di riforma fiscale alla luce delle novità che stanno emergendo nel dibattito politico-istituzionale nazionale. L’argomento mi è stato sollecitato da tanti professionisti autonomi che sono tra quelli più colpiti dalle conseguenze della crisi post-Covid”, conclude la candidata irpina.

“Con piacere parteciperò all’incontro on line per approfondire le tematiche oggetto della Commissione Finanze della quale sono vicepresidente. Spiegherò le ipotesi di modifiche fiscali al vaglio del Governo e affronterò argomenti cari alle P. I. come la mancata proroga delle scadenze al 30 settembre”, commenta Currò.

Appuntamento, quindi, domani venerdì 31 luglio, alle ore 17.30 sulla pagina pubblica Facebook di Carmen Bochicchio (https://www.facebook.com/CarmenBochicchioM5S).