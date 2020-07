La richiesta di incontro al Prefetto per martedì 4 agosto

La Confesercenti – Associazione Imprenditori Irpini guidata da Antonello Tarantino chiede per martedì 4 agosto alle ore 10.00 “un incontro per illustrare la gravissima situazione socio-economica creatasi a seguito della lunghissima sospensione del mercato bisettimanale di Avellino (Centro Commerciale Naturale Piazzale degli Irpini) da parte dell’amministrazione comunale di Avellino. La richiesta origina dal fatto che numerosi operatori del mercato e le loro famiglie, ormai vivono in condizione di seria e grave indigenza”.