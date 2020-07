"Un impegno frutto del lavoro di squadra"

Questa mattina Orlando de Cristofaro, candidato per il rinnovo del consiglio regionale, Circoscrizione Caserta, per “Noi Campani”, lista istituita dagli onorevoli Clemente Mastella e Luigi Bosco, ha formalizzato la sua candidatura alla presenza di Domenico Carrillo, Vice Presidente della Provincia di Caserta.

Subito dopo la sottoscrizione, l’architetto ha dichiarato: “E’ stato un momento emozionante frutto del lavoro di squadra. Un percorso che è nato grazie alla fiducia del consigliere regionale Luigi Bosco. Vorrei ringraziare anche i tantissimi amici e simpatizzanti, che vivono nei diversi comuni del Casertano e che credono in questo progetto concreto di rilancio per il nostro territorio. Stiamo cercando tutti insieme di dare maggiori certezze al mondo del lavoro, garantire efficienza alla nostra sanità, nuove prospettive per i giovani in cerca di un futuro più dignitoso e assicurare sostegno alle famiglie in difficoltà. Sono certo che con il lavoro attivo, che già abbiamo intrapreso da tempo, riusciremo tutti insieme a raggiungere grandi risultati per la nostra Campania, una delle Regioni più belle d’Italia.”