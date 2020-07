A darne notizia è il senatore Domenico De Siano

In una logica di rilancio del partito in Campania, di rafforzamento delle sue strutture apicali e in vista degli importanti e imminenti appuntamenti elettorali, il coordinatore regionale campano di Forza Italia, senatore Domenico De Siano, ha conferito oggi all’onorevole Guido Milanese, già deputato di Forza Italia, l’incarico di vice coordinatore regionale di Forza Italia della Campania.

A darne notizia è lo stesso Domenico De Siano. “Ringrazio l’amico Guido per aver voluto assumere questo impegno ed aver voluto mettere a disposizione del partito la sua indiscussa competenza e antica esperienza politica”, afferma De Siano.

“A lui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro, certi che il suo contributo costituirà un importante valore aggiunto nell’affermazione dei nostri valori, del progetto politico del nostro leader, il presidente Silvio Berlusconi”, conclude il senatore De Siano.