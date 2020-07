Il 28 luglio torna, per la quinta edizione, il premio “Protagonisti d’Irpinia”, per valorizzare competenze, professionalità ed esperienze del nostro territorio

Sant’Angelo dei Lombardi – Martedì 28 luglio alle 18:00, presso il Castello degli Imperiale di Sant’Angelo dei Lombardi, si terrà la V edizione del Premio “Protagonisti d’Irpinia”. Un appuntamento che – per il quinto anno – si propone di dare valore alle esperienze di irpini di successo con la volontà creare rete e mantenere saldi i legami con chi in Irpinia e fuori si spende per raggiungere traguardi sociali e culturali importanti, senza dimenticare la propria terra d’origine. Un premio che nella sua semplicità ha lo scopo di riconoscere competenze, professionalità ed esperienze che possono rappresentare per l’Irpinia una immensa ricchezza.

L’evento sarà aperto dai saluti del Sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi, prof. Marco Marandino. Saranno premiati: Filomena Maggino, professoressa di statistica sociale , presidente della Cabina di regia Benessere Italia e consigliera del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte; Giovanni Solimine, professore di Bibliotecomia e di Libri ,editoria e lettura presso la Sapienza di Roma; Dario Pizzirusso, capitano in servizio al Policlinico militare di Roma Celio che nella fase più acuta della pandemia si è speso con professionalità a Piacenza presso l’ospedale da campo dell’esercito; Deodato De Maio, imprenditore sensibile e attento alla crescita del territorio attraverso iniziative culturali interessanti quali la Fondazione De Chiara De Maio per Michele e per l’arte.

Dopo la cerimonia di premiazione seguirà un confronto coordinato da Generoso Picone che intervisterà la Consigliera Filomena Maggino su alcuni dei temi di attualità sociale e culturale di interesse per il nostro Paese e soprattutto per l’Irpinia. L’intera cerimonia si svolgerà nel rispetto di tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa in materia di Covid-19.