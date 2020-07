Tonino Aufiero : "È stata un’occasione di confronto molto preziosa"

Stamattina il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, insieme all’europarlamentare Fulvio Martusciello, ha incontrato i futuri candidati alle Elezioni Regionali della Campania 2020. A sorpresa, è arrivata anche la chiamata di Silvio Berlusconi che ha voluto far sentire la sua vicinanza e formulare i migliori auguri di buon lavoro ai candidati. «E’ stato un grande piacere ritrovare Antonio Tajani – dichiara Tonino Aufiero - È stata un’occasione di confronto molto preziosa. Al vicepresidente di Forza Italia ho illustrato la mia idea di sviluppo per una nuova Irpinia guidata dal centro-destra. L’europarlamentare, nonché cittadino onorario di Pratola Serra, si è mostrato interessato e mi ha offerto validi consigli per poter fare ancora meglio».

Ascolto, confronto e apertura: sono queste le direttive che Tonino Aufiero intende seguire nella sfida elettorale alle porte. «E’ fondamentale il confronto con le espressioni politiche del governo centrale, ma anche europeo – sottolinea il candidato forzista – Non si può rimanere impantanati in prospettive miopi, “territoriali”. La Campania, l’Irpinia necessitano di orizzonti nuovi e di istituzioni serie. Ecco perché ho deciso di mettermi di nuovo in gioco, per e con l’Irpinia. Come sempre ho fatto in questi anni, ho voglia di investire le mie energie e la mia passione affinché la nostra bella Irpinia sia realmente al centro dell’agenda politica della Regione Campania. Con convinzione e determinazione, intendo farmi portavoce dei bisogni degli irpini e sostenitore delle potenzialità di questo territorio: la nostra terra – conclude Aufiero – ha bisogno di azioni concrete che la valorizzino, la promuovano e la migliorino».