E’ l’avvocato Francesco Biancaniello il nuovo presidente del Lion Club Avellino Principato Ultra nel trentesimo anniversario dalla costituzione del Club avellinese. La cerimonia del Passaggio della Campana si è svolta presso l’Hotel de la Ville alla presenza di soci, del Club Satellite Irpinia presieduto da Mario Tomasone e di numerose autorità lionistiche.

Nel suo discorso di insediamento, il presidente Biancaniello ha sottolineato che il prossimo anno sociale 2020/2021, accanto alla continuità con l’attività degli anni precedenti, sarà caratterizzato da ungrande impegno ed una grande responsabilità. “E al territorio che la nostra azione deve rivolgersi – ha detto Biancaniello- soprattutto in questo momento in cui la società è indebolita, fiaccata da questa emergenza sanitaria ed economica. E’ necessario sviluppare programmi fondati sulla centralità dell’azione Lions e non su quello della esclusività.

Centralità dell’azione Lions nel senso di recuperare un ruolo di presenza sempre più attiva, di regia e di coordinamento, tra le istituzioni ed il mondo del volontariato, dell’associazionismo, della scuola, delle imprese e di altri attori sociali, tutti presenti nel ns territorio le cui azioni però vanno armonizzate aprendo e stimolando la costituzione di tavoli di lavoro e di concertazione dove poter dare tutto il nostro contributo organizzativo, esperienziale e di programmazione così da poter sviluppare in tale contesto e con tale ruolo, services sinergici, inclusivi che si avvantaggiano della multidisciplinarietà per una migliore e più coordinata risposta alle necessità della ns. società”.