Discussione ampia sulle prospettive del Mezzogiorno in questa difficile fase storica.

Avellino - Il Centro di ricerca “Guido Dorso” di Avellino promuove il prossimo 23 luglio, dalle 17.30 alle 20.00, un seminario online, il primo di un ciclo di incontri, dal titolo “Il Sud e L’Irpinia dopo la pandemia. Idee e prospettive”. L’obiettivo del webinar è quello di avviare una discussione ampia sulle prospettive del Mezzogiorno in questa difficile fase storica. In particolare, il confronto tra i molteplici relatori è proiettato a riflettere sugli ambiti di intervento prioritari e strutturali delle politiche pubbliche, sugli strumenti da utilizzare e sulle prospettive sociali ed economiche. L’incontro sarà aperto dal Presidente del Centro Dorso, Luigi Fiorentino e introdotto dal prof. Giuseppe De Rita, Presidente del CENSIS.

Nel corso della discussione, relazioneranno esponenti del mondo istituzionale, accademico, scientifico e associativo del panorama italiano. Ciascun relatore interverrà sul tema del webinar nelle sue molteplici implicazioni: “Quali politiche per il Mezzogiorno?”, Gerardo Capozza, Consigliere per il Sud del Presidente del Consiglio dei ministri; “L’impegno civile”, Generoso Picone, Editorialista; “L’equilibrio demografico”, Toni Ricciardi, Storico delle migrazioni presso l’Università di Ginevra; “Una nuova stagione per la sanità”, Giovanni Di Minno, Professore ordinario di Medicina interna presso il Dipartimento di Medicina clinica e Chirurgia dell’Università di Napoli Federico II; “Il ruolo dell’istruzione per la crescita del Mezzogiorno”, Marco Rossi-Doria, Esperto di politiche educative; “Il futuro dei borghi del Mezzogiorno”, Stefano Boeri, Architetto e presidente della Fondazione La Triennale di Milano; “I potenziali dello sviluppo economico e sociale”, Domenico Carrieri, Professore ordinario presso il Dipartimento di scienze sociali ed economiche dell’Università di Roma la Sapienza; “La valorizzazione della cultura”, Giovanni Solimine, Professore ordinario e direttore del Dipartimento di Lettere e Culture moderne dell’Università di Roma la Sapienza; “Agricoltura valore e ricchezza”, Veronica Barbati, Presidente nazionale Coldiretti giovani; “Il ruolo del turismo per lo sviluppo del Mezzogiorno”, Giorgio Palmucci, Presidente ENIT.

L’incontro si svolgerà in diretta sui canali Facebook, YouTube e sul sito www.centrodorso.it