“L’Irpinia in cammino”: ripartiamo con il cuore e con la testa

Mini-itinerari covid free attraverso l'entroterra irpino

“L’Irpinia in cammino”, è un’iniziativa promossa dall’ Impresa Sociale “Carmasius” in sinergia con l’Ufficio per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport, dell’ Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, ha come mission la promozione del territorio attraverso la proposta di mini-itinerari storico – emozionali e dei cinque sensi, che interesseranno l’entroterra irpino nei fine settimana tra il 25 luglio e il 30 agosto.

Imperdibili appuntamenti con la cultura, la natura e l’enogastronomia, all’insegna del benessere e del relax, alla scoperta dell’Irpinia “narrata”. Le escursioni, che coinvolgeranno alcuni paesi dell’Alta Irpinia, verranno effettuate nel tempo di una singola giornata, alcune dalla mattina al pomeriggio, altre solo nel pomeriggio, in modo tale da non vincolare l’ospite a pernottamenti o pasti in strutture, a cui sarà sempre possibile provvedere qualora ce ne fosse richiesta o nel caso venga rappresentata la necessità. Si è optato, inoltre, per una calendarizzazione e partecipazione su prenotazione, a numero chiuso, per restare nei limiti delle nuove normative sulla sicurezza.

L’iniziativa “L’Irpinia in cammino” nasce come proposta di rilancio delle zone interne e, come formula di mutuo aiuto a fronte dell’emergenza socio economica scaturita dalla pandemia COVID-19. Promuovere l’Economia di attenzione e della Bellezza che, contribuirà a realizzare una rete nel territorio di economia sostenibile tra le attività, le comunità e le aziende.

L’esperienza, che nasce e si rivolge al territorio dell’Alta Irpinia, ha il sogno di aprirsi al Paese, tenendo a cuore la rivalorizzazione delle aree interne, contrastando spopolamento e abbandono dei luoghi culturali, religiosi e pieni di bellezza, paesaggi naturalistici e incontaminati presenti in un entroterra che unisce il Paese da Sud a Nord.

GIi itinerari – evento che vedranno protagonisti alcuni borghi dell’Alta Irpinia saranno realizzati in collaborazione e con il supporto delle Pro Loco dei paesi interessati che, insieme a “Carmasius”, cureranno l’accoglienza e accompagneranno gli ospiti alla conoscenza e scoperta delle meraviglie d’Irpinia. Il primo fine settimana vede interessati i borghi di Rocca San Felice il 25 luglio e Morra De Sanctis il 26 luglio. È possibile prenotarsi attraverso il sito internet www.carmasius.net, oppure inviando un’email a carmasius@gmail.com, oppure al telefono al numero 3479120046.