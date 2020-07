Avellino – Giovedì 16 cerimonia consegna Onorificenze

Avellino -

Giovedì 16 luglio, il Prefetto di Avellino Paola Spena, nel corso di una cerimonia nel Chiostro del Palazzo del Governo, procederà alla consegna delle Onorificenze, di cui n. 1 Grande Ufficiale, n. 2 Commendatori, n. 2 Ufficiali e n. 30 Cavalieri, come da elenco allegato, dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, che il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha conferito a cittadini di questa Provincia che si sono particolarmente distinti nonché di un Attestato di Pubblica Benemerenza al Merito Civile concesso dal Ministro dell’Interno ad un cittadino per le eccezionali doti di coraggio e solidarietà umana e civile dimostrate in occasione della criminosa vicenda del 4 settembre 2013.