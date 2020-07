La nota del Gruppo Consiliare

“Richiesta cumulativa alla Commissione Tributaria Provinciale per l’annullamento delle cartelle di pagamento emesse dal Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino in applicazione sentenza C.d.S.

Il Gruppo Consiliare Montoro Democratica, premesso:

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n.59 del 22/10/2019 tra l’altro disponeva di sottoporre l’argomento in oggetto, alla Commissione Comunale Finanze per ulteriori approfondimenti;

- che il C.d.S. con sentenza n.9628/ 2019 respingeva il ricorso del Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino definitivamente pronunciando sull’appello;

- che la richiamata sentenza merita e richiede applicazione;